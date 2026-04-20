櫻坂46遠藤光莉「脚の長さにびっくり」「バランスが神」全身ショット公開に反響
【モデルプレス＝2026/04/20】櫻坂46の遠藤光莉が4月19日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
【写真】27歳櫻坂メン、ミニ丈＆ニーハイで際立つ「完璧スタイル」
遠藤は「ミーグリありがとうございました！」とつづり、室内で撮影した全身ショットを投稿。襟付きの白のブラウスに黒のジャケットを重ね、黒のショートパンツとニーハイブーツを合わせた美しい脚が際立つスタイルを披露した。また、顎に手を添えてポーズをとる上半身ショットなども載せている。
この投稿は「完璧スタイル」「全身のバランスが神」「脚の長さにびっくり」「二度見した」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳櫻坂メン、ミニ丈＆ニーハイで際立つ「完璧スタイル」
◆遠藤光莉、美脚輝く全身ショット披露
遠藤は「ミーグリありがとうございました！」とつづり、室内で撮影した全身ショットを投稿。襟付きの白のブラウスに黒のジャケットを重ね、黒のショートパンツとニーハイブーツを合わせた美しい脚が際立つスタイルを披露した。また、顎に手を添えてポーズをとる上半身ショットなども載せている。
◆遠藤光莉の投稿に「脚の長さにびっくり」と反響
この投稿は「完璧スタイル」「全身のバランスが神」「脚の長さにびっくり」「二度見した」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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