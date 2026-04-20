20日午前8時半ごろ、上越市の直江津港で、釣りに出かけたミニボートのエンジンが起動しなくなる事故が発生し、ミニボートで釣りをしていた50代の男性2人が救助されました。



事故にあったのは長野県に住む50代の男性と、妙高市に住む50代の男性です。上越市の直江津港内で、液化天然ガスを扱う会社の液化天然ガス基地の桟橋付近の海上で事故が発生しました。





上越海上保安署によりますと20日午前9時前、液化天然ガスの船を扱う会社から「航行不能の船がある」という旨の通報がありました。午前8時半ごろ、液化天然ガスの船が出航する際に警戒船が周辺をまわっていたところ、ミニボートを発見。出航作業の妨げになることから移動するよう伝えましたが、ミニボートのエンジンが起動せず、航行不能状態となったということです。その後、ミニボートは警戒船によりえい航され、午前10時ごろに直江津港漁港区に着岸し、ミニボートに乗っていた男性2人が救助されました。事故にあった2人にケガはありませんでした。ミニボートは全長約３メートルのゴムボートで、乗っていたのは2人のみでした。また釣りを行っていた場所は、釣りが禁止されているエリアだったということです。事故の原因は、エンジンの不調によるものとみられていて、日頃から整備を行っていれば防げた可能性があることから、海上保安庁は、出航する際は発航前点検をするよう呼び掛けています。（※画像提供：上越海上保安署）