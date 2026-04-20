日中韓の６人組グローバルガールズグループ「Ｋｅｐ１ｅｒ」（ケプラー）が２０日、５月に予定しているファンミーティング日本公演の一部を中止することを発表した。

公式サイトでは「Ｋｅｐ１ｅｒ ＪＡＰＡＮ ＦＡＮＭＥＥＴＩＮＧ『Ｋｅｐ１ｅｒｃａｄｅ』一部公演中止のお知らせ及び払い戻しのご案内」と題し、一部公演について「諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました」と報告。「本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

中止となったのは、５月１５日の大阪・フェニーチェ堺公演、１９〜２０日の東京・立川ステージガーデン公演、２２日の愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂公演。対象公演のチケット購入者には払い戻しをすることも発表された。

Ｋｅｐ１ｅｒは２０２１年に韓国のオーディション番組をきっかけに結成され、翌２２年に９人体制でデビュー。日本デビューシングル「ＦＬＹ―ＵＰ」や「ＷＡ ＤＡ ＤＡ」で人気を博した。２４年７月以降は７人で活動していたが、今年３月にはメンバーのヨンウン（ＳＥＯ ＹＯＵＮＧＥＵＮ）が活動を終了し、６人体制になることを発表していた。