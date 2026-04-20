楽天の荘司康誠投手（２５）が２１日の日本ハム戦（エスコン）に先発する。２０日は宮城・仙台市内で行われた先発投手練習に参加。キャッチボールなどで調整した右腕は「中軸、特に万波、レイエス、基本みんな振りが強いので、そこに応じた組み立てだったりをしていけたら」と見据えた。

今季、開幕投手を任された荘司は３試合に登板して３勝０敗、防御率２・２５をマーク。開幕投手が開幕から４戦４勝となれば、球団初の快挙になる。「もうそこは終わってみてですね」と自然体を強調し、「大きく（新聞の）見出しに使ってもらえるように。頑張ります」と笑った。

２０試合を終えたチームは現在、３位。首位で並んでいるソフトバンクとオリックスを０・５ゲーム差で追いかけている。荘司を筆頭に投手陣が好調で、打線もしぶとさを発揮。攻守で順調なスタートを切っている。「すごく（野手陣も）頼りになりますし、点を取られても取り返してくれる。ズルズルいかない感じもあって、先週もすごくいいかたちで続いている。でもそこに頼りきらず、カード頭を任せられているので、しっかり投げ勝っていきたい」と言葉に力を込めた。