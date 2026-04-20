藤本美貴の夫・庄司智春「手だけギャル化」娘たちの姿公開「長くて綺麗な指」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が4月19日、自身のInstagramを更新。ネイルチップを付けた娘たちの姿を公開した。
【写真】元モー娘。夫の50歳芸人、ロングネイル見せつけて寝転がる娘2人
庄司は「エルフの荒川ちゃんから 娘さんにと貰ったギャルつけ爪」とお笑いコンビ・エルフの荒川から贈られたネイルチップを付けた長女と次女の2ショットを投稿。長女はピンクを基調に大きめのハートのストーンやリボンが付いたデザイン、次女はカラフルなデザインのロングネイルチップを付け、ポーズをとる姿が収められている。「2人とも大喜びで 手だけギャル化してました！」と報告し、「ありがとう！ハッシュタグ！！」と感謝の言葉をつづっている。
この投稿は「可愛すぎる」「微笑ましい光景」「長くて綺麗な指」「2人とも似合ってる」と反響を呼んでいる。
庄司は、2009年にタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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◆庄司智春“手だけギャル化”した娘たちの姿披露
庄司は「エルフの荒川ちゃんから 娘さんにと貰ったギャルつけ爪」とお笑いコンビ・エルフの荒川から贈られたネイルチップを付けた長女と次女の2ショットを投稿。長女はピンクを基調に大きめのハートのストーンやリボンが付いたデザイン、次女はカラフルなデザインのロングネイルチップを付け、ポーズをとる姿が収められている。「2人とも大喜びで 手だけギャル化してました！」と報告し、「ありがとう！ハッシュタグ！！」と感謝の言葉をつづっている。
◆庄司智春の投稿に「長くて綺麗な指」と反響
この投稿は「可愛すぎる」「微笑ましい光景」「長くて綺麗な指」「2人とも似合ってる」と反響を呼んでいる。
庄司は、2009年にタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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