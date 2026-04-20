乃木坂46一ノ瀬美空、美脚輝くミニスカ姿「お人形さんみたい」「透明感溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】乃木坂46の一ノ瀬美空が4月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開した。
【写真】22歳乃木坂「憧れのスタイル」絶賛相次ぐミニ丈コーデ
同月18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した一ノ瀬は、衣装姿のオフショットを複数枚投稿。胸元に大きなリボンがついたブラウスにニットを重ね、裾にフリルがあしらわれたミニスカートとハイソックスを合わせた美しい脚が際立つスタイルを披露している。
また、ロングワンピースにジャケットを羽織り、キャップを身につけた衣装姿も投稿。「乃木坂46としてのライブパフォーマンスもあり、とっても楽しい1日でした ありがとうございました！」と感謝の言葉をつづっている。「そして、日向坂46の金村美玖さんにもお会い出来ました！！みくみくです」と記し、ダブルピースをする笑顔の2ショットなども載せている。
この投稿は「最高に可愛い」「憧れのスタイル」「お人形さんみたい」「透明感溢れてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆一ノ瀬美空、美脚際立つミニスカ姿披露
同月18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した一ノ瀬は、衣装姿のオフショットを複数枚投稿。胸元に大きなリボンがついたブラウスにニットを重ね、裾にフリルがあしらわれたミニスカートとハイソックスを合わせた美しい脚が際立つスタイルを披露している。
◆一ノ瀬美空の投稿に「お人形さんみたい」と反響
この投稿は「最高に可愛い」「憧れのスタイル」「お人形さんみたい」「透明感溢れてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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