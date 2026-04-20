【「グラビアチャンピオン」VOL.12】 4月30日 発売 価格：1,760円

(C)秋田書店

【拡大画像へ】

秋田書店は、雑誌「グラビアチャンピオン」VOL.12を4月30日に発売する。価格は1,760円。発売に先駆け、表紙と店舗特典画像が公開された。

今号は日向坂46特集号となっており、表紙には日向坂46・正源司陽子さんが登場。巻頭超ロンググラビアに加え、ロングインタビューも掲載。付録として、正源司陽子さんの両面ポスターがついてくる。

また、裏表紙には宮地すみれさんが登場し、彼女もロンググラビアとロングインタビューで特集されるほか、「CANDY TUNE」や福井梨莉華さん、高島江梨奈さん、声優の伊達さゆりさんと澤田姫さんらが登場する。

【日向坂46正源司陽子さんコメント】

「（2度目の表紙）ありがとうございました！ （今回撮影で行った）あの水族館、じつは私にとって思い出の場所なんです。もともと水族館が好きで地元にいたころからよく通っていたんですが、上京して右も左もわからない時期に『東京の水族館』と検索して初めて訪れたのがあの水族館でした。東京で❝心の拠りどころ❞みたいなものを探していた時期に見つけられた場所のひとつだったので、撮影でまた行くことができてとても嬉しかったです」

【特典ポストカード】

セブンネットショッピング「日向坂46正源司陽子ポストカード」

ローソン雑誌売り場にて販売（※一部店舗）「日向坂46正源司陽子ポストカード」

HMV＆BOOKS「 日向坂46宮地すみれポストカード」

(C)秋田書店