２０日の東京株式市場は主力株に買い優勢となる銘柄が目立ち、日経平均株価は反発。前引け段階では５万９０００円台を回復したが、後場は伸び悩む展開となった。



大引けの日経平均株価は前営業日比３４８円９９銭高の５万８８２４円８９銭と反発。プライム市場の売買高概算は１８億８７６４万株、売買代金概算は６兆５７２７億円。値上がり銘柄数は６４７、対して値下がり銘柄数は８６２、変わらずは６６銘柄だった。



きょうの東京市場は強弱観が対立する場面が多かった。前週末の欧州株市場が、独ＤＡＸをはじめほぼ全面高に買われたほか、米国株市場ではＮＹダウが一時１１００ドル超の上昇を示すなど上値指向が強く、ナスダック総合株価指数は約３４年ぶりの１３連騰と気を吐いた。米メディアが「トランプ米大統領がイランは無期限に核開発停止に合意したと発言した」ことを伝え、これが好感されたものだが、その後にイランの軍事組織がホルムズ海峡の再封鎖を宣言したことで、東京市場ではリスクオン一色というわけにはいかなかった。国内機関投資家のリバランス売りなども観測されるなか、後場は上値の重さが意識される地合いに。個別銘柄の値下がり銘柄数が８６０あまりで全体の５５％を占めるなど値上がり数を上回った。売買代金は６兆円台でこれは４月７日以来の低い水準となっている。



個別では、ソフトバンクグループ<9984.T>が大幅反発したほか、レーザーテック<6920.T>の強さが目立つ。三菱重工業<7011.T>が買われ、トヨタ自動車<7203.T>もしっかり。ルネサスエレクトロニクス<6723.T>も値を上げた。東京海上ホールディングス<8766.T>、ファーストリテイリング<9983.T>などが高く、村田製作所<6981.T>も上昇した。日本電波工業<6779.T>が値上がり率トップに買われ、ヨコオ<6800.T>、ワコールホールディングス<3591.T>がストップ高。ジャパンディスプレイ<6740.T>が物色人気。第一稀元素化学工業<4082.T>も大幅高。



半面、この日も売買代金１兆円を上回りトップとなったキオクシアホールディングス<285A.T>だが、株価はわずかにマイナス圏で引けている。アドバンテスト<6857.T>が軟調、ＪＸ金属<5016.T>、信越化学工業<4063.T>も冴えない。任天堂<7974.T>が売りに押され、日東紡績<3110.T>も安い。日本化学工業<4092.T>が急落、石油資源開発<1662.T>、三井海洋開発<6269.T>、Ｋ＆Ｏエナジーグループ<1663.T>などの下げも目立った。



出所：MINKABU PRESS