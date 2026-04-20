ＤＶｘの２６年３月期業績は営業利益が計画下振れで着地 ＤＶｘの２６年３月期業績は営業利益が計画下振れで着地

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ディーブイエックス<3079.T>がこの日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の５億８１００万円から２億７９００万円（前期比４８．０％減）へ、純利益が３億９５００万円から１億８９００万円（同５３．９％減）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表した。



営業活動の強化により売上高は５１９億５６００万円から５５９億８９００万円（同１１．３％増）へ上振れたものの、心房細動治療における新技術「パルスフィールドアブレーション（ＰＦＡ）」関連製品が想定を上回る勢いで普及したことで、主力である不整脈分野において急速な需要シフトが発生し、製品ミックスの変化に伴う売上原価率の上昇が想定を超えて進行したことで利益は下振れた。また、昨今の物価高騰による諸経費の増加や、将来の成長を見据えた人材採用費を含む外部委託費及び人件費の負担が計画を上回ったことも響いた。



出所：MINKABU PRESS