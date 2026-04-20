豚こまのうまみを逃がさず、使うときはしっとり！小林まさみさんの「うす塩保存」テク
【画像を見る】料理研究家オススメ保存方法の豚こまで作る「豚こまの卵炒めのっけサラダ」
大容量パックでお得に売り場に並ぶことも多い豚こま。1度に使い切らない場合は、ちょっとひと工夫を加えるとおいしさをキープしたまま保存できます！
料理研究家の小林まさみさんが教えてくれた豚こまの「うす塩保存」と活用レシピをご紹介します。
「塩、酒で下味をつけて片栗粉でコーティングしておくと、うまみが逃げず、使うときにしっとりやわらかくなります。冷凍でも約1カ月間保存可能ですが、冷蔵でも約4日もつので、私は、解凍する手間がいらない＜冷蔵保存＞をすることが多いですね」（小林さん）
▷教えてくれたのは
小林まさみさん
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
Instagram @kobayashimasami.masaru
■豚こま「うす塩保存」の基本配合
「豚肉に塩、酒、片栗粉を順にもみ込むだけ。1/4量ずつラップで包んでおくと、必要な分をパッとつかえて便利です。さらに保存袋に入れて、冷蔵庫へ」。
では、豚こまの「うす塩保存」を活用したレシピをご紹介します！
■豚こまの卵炒めのっけサラダ
■サラダ仕立てに！
【材料（2〜3人分）と作り方】
1 サニーレタス小2枚（約30g）は食べやすくちぎって器に広げる。トマト2個は6等分のくし形切りにする。
2 フライパンにサラダ油大さじ1/2を強めの中火で熱し、「豚こまのうす塩保存」（上記参照）1包み分を炒める。
3 肉の色が変わったらトマトと、砂糖、酒、しょうゆ各小さじ2を加えて炒め合わせる。
4 溶き卵2 個分を回し入れ、ふんわりと炒めたらサニーレタスにのせる。
（1人分226kcal／塩分1.3g）
「うす塩味なので、その日の気分でアレンジも自在に楽しめます。豚こまが、よりお買い得の日にぜひ試してみてくださいね」（小林さん）
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食