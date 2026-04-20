【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(20日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
62266.32 ボリンジャー:＋3σ(26週)
62140.46 ボリンジャー:＋3σ(13週)
61959.12 ボリンジャー:＋3σ(25日)
59984.13 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59547.92 ボリンジャー:＋2σ(25日)
59297.05 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58824.89 ★日経平均株価20日終値
58222.26 6日移動平均線
57827.79 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57136.73 ボリンジャー:＋1σ(25日)
57034.06 均衡表転換線(日足)
56924.11 新値三本足陰転値
56327.78 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55671.45 13週移動平均線
55123.51 均衡表基準線(日足)
55123.51 均衡表転換線(週足)
55009.63 均衡表雲上限(日足)
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54725.53 25日移動平均線
54595.12 75日移動平均線
53961.70 均衡表基準線(週足)
53515.12 ボリンジャー:-1σ(13週)
53358.51 26週移動平均線
52314.33 ボリンジャー:-1σ(25日)
51358.78 ボリンジャー:-2σ(13週)
50389.24 ボリンジャー:-1σ(26週)
49903.14 ボリンジャー:-2σ(25日)
49202.44 ボリンジャー:-3σ(13週)
48946.97 200日移動平均線
47491.94 ボリンジャー:-3σ(25日)
47419.97 ボリンジャー:-2σ(26週)
45816.14 均衡表雲上限(週足)
44450.70 ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 87.78(前日90.21)
ST.Slow(9日) 91.31(前日93.23)
ST.Fast(13週) 83.41(前日63.15)
ST.Slow(13週) 63.98(前日47.34)
［2026年4月20日］
株探ニュース
62266.32 ボリンジャー:＋3σ(26週)
62140.46 ボリンジャー:＋3σ(13週)
61959.12 ボリンジャー:＋3σ(25日)
59984.13 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59547.92 ボリンジャー:＋2σ(25日)
59297.05 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58824.89 ★日経平均株価20日終値
58222.26 6日移動平均線
57827.79 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57136.73 ボリンジャー:＋1σ(25日)
57034.06 均衡表転換線(日足)
56924.11 新値三本足陰転値
56327.78 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55671.45 13週移動平均線
55123.51 均衡表基準線(日足)
55123.51 均衡表転換線(週足)
55009.63 均衡表雲上限(日足)
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54725.53 25日移動平均線
54595.12 75日移動平均線
53961.70 均衡表基準線(週足)
53515.12 ボリンジャー:-1σ(13週)
53358.51 26週移動平均線
52314.33 ボリンジャー:-1σ(25日)
51358.78 ボリンジャー:-2σ(13週)
50389.24 ボリンジャー:-1σ(26週)
49903.14 ボリンジャー:-2σ(25日)
49202.44 ボリンジャー:-3σ(13週)
48946.97 200日移動平均線
47491.94 ボリンジャー:-3σ(25日)
47419.97 ボリンジャー:-2σ(26週)
45816.14 均衡表雲上限(週足)
44450.70 ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 87.78(前日90.21)
ST.Slow(9日) 91.31(前日93.23)
ST.Fast(13週) 83.41(前日63.15)
ST.Slow(13週) 63.98(前日47.34)
［2026年4月20日］
株探ニュース