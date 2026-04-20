　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

62266.32　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
62140.46　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
61959.12　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59984.13　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
59547.92　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
59297.05　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

58824.89　　★日経平均株価20日終値

58222.26　　6日移動平均線
57827.79　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
57136.73　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
57034.06　　均衡表転換線(日足)
56924.11　　新値三本足陰転値
56327.78　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55671.45　　13週移動平均線
55123.51　　均衡表基準線(日足)
55123.51　　均衡表転換線(週足)
55009.63　　均衡表雲上限(日足)
54765.70　　均衡表雲下限(日足)
54725.53　　25日移動平均線
54595.12　　75日移動平均線
53961.70　　均衡表基準線(週足)
53515.12　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53358.51　　26週移動平均線
52314.33　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51358.78　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50389.24　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49903.14　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49202.44　　ボリンジャー:-3σ(13週)
48946.97　　200日移動平均線
47491.94　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47419.97　　ボリンジャー:-2σ(26週)
45816.14　　均衡表雲上限(週足)
44450.70　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　87.78(前日90.21)
ST.Slow(9日)　　91.31(前日93.23)

ST.Fast(13週)　 83.41(前日63.15)
ST.Slow(13週)　 63.98(前日47.34)

［2026年4月20日］

株探ニュース