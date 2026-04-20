日進工具 <6157> [東証Ｓ] が4月20日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の13.3億円→20.1億円(前の期は17.7億円)に51.2％上方修正し、一転して13.0％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.4億円→12.2億円(前年同期は9.6億円)に2.2倍増額し、一転して27.3％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期は下期にかけて、国内では、AIおよびデータセンター分野が活況となったことを背景に、半導体関連需要が幅広く好調に推移しました。低迷が続いていた自動車関連業界においても、HV車を中心に回復基調が見られました。また、海外では、中華圏における大型受注の獲得により売上が大きく伸長したほか、タイ・インド・ベトナムにおいても内需・外需ともに拡大し、好調に推移しました。 加えて、売上増加に伴う増産により量産効果が発現し、製造コストの低減が進んだことが増益に寄与しました。 以上の結果、通期業績は前回発表予想を上回る見込みとなったため、業績予想を修正いたします。 個別業績予想につきましても、上記と同様の理由によるものであります。 なお、１株当たり15.0円とした期末配当予想についての修正はありません。