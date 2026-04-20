フリーアナウンサーの高橋真麻が19日に自身のアメブロを更新。多忙な日々を振り返り、父で俳優の高橋英樹をはじめとする家族との食事会で感じた安堵の想いをつづった。

【映像】高橋真麻、夫婦ショットや家族ショット（複数カット）

「親子」というタイトルでブログを更新した真麻は、新年度のスタートに伴い「激動の4月前半でした」と告白。そんな中、久しぶりに両親と子どもたちを交えて食事をしたことを明かし、「安心感のある英樹じぃじです」と、父・英樹との寄り添った2ショットを公開した。

続けて、「私が幼い頃は、とても厳しい親でしたが（笑）（そんな印象はないと思いますが） いつも私が道を間違えることがないよう、愛情深く厳しく育ててくれました」と、両親とのこれまでを振り返った。

今でも悩みや困りごとがある際には、両親が「私のしるべになってくれます」と語り、父と母・恵美子さんとの3人の仲睦まじい親子ショットを披露。「この日ばかりはムスメの顔です」と、一人の娘に戻って甘えることができたことを明かし、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「素敵な親子関係ですよね〜」「愛情いっぱいで幸せな様子が伝わって来ますよ」「頼りになるのが親 大切にね」などの温かいコメントが寄せられている。