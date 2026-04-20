【MLB本塁打】アルバレスが両リーグ最速10号 村上宗隆は3戦連発で8本目 ジャッジらア・リーグ上位陣が軒並み一発
MLB挑戦1年目のホワイトソックス・村上宗隆選手が絶好調。3戦連発となる8号2ランを放ちました。
開幕戦から3試合連続ホームランで衝撃のデビューを飾った村上選手は、同18日の敵地アスレチックス戦でグランドスラム。19日は飛距離126mの7号ソロを放つと、20日にも打った瞬間確信の一発で今季2度目の3戦連発を記録しました。
一方、ア・リーグは上位勢が各地でホームランが飛び出す展開。トップを走るヨーダン・アルバレス選手(アストロズ)がカージナルス戦の8回にホームランを放ち、3試合連続のアーチで今季最速の10号に到達。
アーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)がロイヤルズ戦で今季9本目のアーチ。同僚であるベン・ライス選手(ヤンキース)は、4試合連発で村上選手と並ぶ8本目のアーチとなりました。
ナ・リーグは、ジョーダン・ウォーカー選手(カージナルス)が8本でトップ。昨季のナ・リーグ本塁打王カイル・シュワバー選手(フィリーズ)も7本目のアーチを放ちました。
▽両リーグ本塁打数上位(日本時間4月20日時点)
〈ア・リーグ〉
1位 10本 ヨルダン・アルバレス(アストロズ)
2位 9本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
3位 8本 村上宗隆(ホワイトソックス)
3位 8本 ベン・ライス(ヤンキース)
1位 8本 ジョーダン・ウォーカー(カージナルス)
2位 7本 サル・スチュワート(レッズ)
2位 7本 ブランドン・ラウ(パイレーツ)
2位 7本 ジェームズ・ウッド(ナショナルズ)
2位 7本 カイル・シュワバー(フィリーズ)
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12位 5本 大谷翔平(ドジャース)