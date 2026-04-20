Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２０日、法大ＤＦ梅津龍之介（２１、４年）と仮契約を結び、２０２６〜２７シーズン（２７年１月から）の加入が内定したと発表した。背番号は５５に決まった。

梅津はこの日から札幌・宮の沢での練習に合流した。今年１月の沖縄キャンプ参加後も「札幌のことはずっと追っていた」。他クラブからのオファーも届いていたが、最終的に自ら札幌入りを決めた。「自分が一番得意としているプレーだったりと、クラブが求めているものが一致した。この札幌だったら、自分が出したいプレーを出せるし、課題も克服できる」。初日の練習を終え、そう決断理由を話した。

Ｊ１鹿島の下部組織で育ち、法大でも１年時から主力として活躍。１８２センチ、７５キロの体でセンターバックを本職とし、今年の全日本大学選抜にも選出されている。将来性豊かな新戦力は、自らの持ち味を「攻撃だったらビルドアップや足元の技術は、他の選手がないものを持っていると思っている。守備の部分だったら駆け引きだったりインターセプトは特長」と口にする。

加えて昨年から動向に注目し、熱心な交渉で獲得にこぎ着けた鈴木智樹強化担当（４０）が「対人も強く、守備範囲も広い。センターバックはもちろん、ボランチもできる。うちのサッカーに合う選手」と評価する特性も生かし、存在感を示していく。

クラブはＪリーグの公式戦に出場できる特別指定選手としての登録準備を進めている。順調なら２４日に申請が承認され、翌２５日のホーム・いわき戦から出場が可能になる。梅津自身も「簡単ではないが、そのために来ているつもり。一日一日アピールして、（川井健太）監督に認められたら結果が出る。地道に練習に臨んでいくだけ」と意欲を示した。地にしっかり足をつけて日々取り組み、プロとしての第一歩を踏み出しにいく。（砂田 秀人）