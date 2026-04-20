三菱UFJ、プルデンシャル…なぜ一流企業で「3億円窃盗」や「31億円詐取」が続くのか？エリートが“闇落ち”する「一流ゆえの免罪符」

三菱UFJ、プルデンシャル…なぜ一流企業で「3億円窃盗」や「31億円詐取」が続くのか？エリートが“闇落ち”する「一流ゆえの免罪符」