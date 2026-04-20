女優の夏木マリ（73）が19日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、おしゃれな着こなしの秘訣を告白した。

女性が憧れるカッコいい女性と紹介され、デニムのセットアップにボリュームのあるパールのネックレスを合わせたスタイルで登場。「ロエベのセットアップなんですけど」と話し、毎日のファッションを決めるポイントは「気分なんです。毎日色でお洋服を決めてます」と話した。

夫でパーカッショニストの斉藤ノヴによると夏木は「買い物が早い」のだという。「買い物は早いですよ、即決。時間がないから、とっとと生きないといけないでしょ。人生あっという間じゃないですか。だから買い物はなるべく早く、やりたいことをやるために、みたいな」と説明。

洋服を買う場所を聞かれると「ポチポチです」とネット通販を利用していると明かす。通販の場合はサイズ感も気になるが、「ZARAなんかはMって決まってるから」。MCの女優・井桁弘恵（29）が「ZARAでお買い物されるんですか？」と驚くと、「ZARA大好き！一番手がZARAになってます」とニッコリ。「狙い目はZARAのセールです」と明かすと、井桁は「夏木さんZARAのセールで買うんですか!?めっちゃうれしい。同じ生活をしている感じで」と楽しそうに話した。