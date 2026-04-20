プロ野球選手会とNPBの事務折衝が20日に行われ、選手会の会長をつとめるソフトバンク・近藤健介選手がインタビューに応じました。

会議の中では、ピッチコムやピッチクロックの導入についても討論が行われたとのこと。近藤選手は「選手全員の意見ではないので何とも言えないんですけど、ピッチコムに関してはそんなにハードル高いことではないのかなと。ピッチクロックに関してはピッチャーの影響だったり、そういうのも慎重にこれから考えて、選手の意見をまとめて行きたいなと思います」と語ります。

その上で、ピッチコムについては「前向きに検討」と返答をもらったそう。先日のWBCに出場した選手からも早期の導入を求める声があがっていたそうで「サインの盗みの疑いも無くなると思いますし、連携プレー、サインプレー、そういうのも非常にやりやすかったっていう声を多く聞いている」と明かします。

続けて近藤選手は「12球団一斉にスタートっていうわけじゃなくて、やりたい球団があって、やらない球団はやらなくても。選手が対応できるのであれば、すぐにでも、っていうのは言わせてもらいました」とコメント。2028年に控えるロス五輪に向けても「今回のWBCみたいに1か月かけて準備っていうわけにもいかないと思うので、その対応の意味では関係してくるかなとは思いますし。そこで選手が負担なく何事もなくプレイするのが、結果としてかなり大事になってくると思う」と語りました。

しかしピッチクロックについては、投手のケガへの影響も考慮し、慎重な思いを示唆。野手としては「1試合にかかる時間自体が少ないんで、そこの疲労感は全然違いを感じました」と考えを明かし、打席での構える時間などに影響が出ることについては「1か月で野手もある程度慣れましたし、そこは問題ないのかな。決まっちゃえば、野手は対応できるものなのかなとは思います」と語りました。