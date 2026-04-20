PASMO協議会とパスモは、システム切替に伴い、PASMOとSuicaのICカード乗車券に関する一部サービスを停止すると発表した。対象日時は5月16日21時から終電までと、5月17日終日。

予備日の5月30日と5月31日も一部サービスを停止する場合がある。

影響エリアは、PASMOエリア、首都圏、仙台、新潟、青森、盛岡、秋田の各Suica利用可能エリア。対象媒体は、PASMOとSuicaのICカード乗車券で、モバイルPASMOやApple PayのPASMO、クレジット一体型カードなども含まれる。

5月16日21時から終電までの時間帯は、PASMOの発売（定期券や企画券を含む）、チャージ、PASMOとSuicaの紛失や障害による再発行申し込み、PASMOと定期券の払いもどし、履歴表示や印字などが利用できない。

モバイルPASMOとApple PayのPASMOの紛失、障害再発行登録の申し込みは、同日19時以降利用できない。

5月17日終日は、16日にPASMOの紛失再発行や障害再発行を登録した利用者に対する再発行手続きが利用できない。なお、モバイルPASMOとApple PayのPASMOは除く。

一方で、鉄道やバスの乗車、電子マネー機能は通常どおり利用できる。詳細は駅やバス営業所などのポスターでも周知される。