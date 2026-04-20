SPAJAM2026実行委員会とモバイル・コンテンツ・フォーラム（MCF）は、スマートフォン（iOS/Android端末）で動作するアプリを開発するハッカソン「SPAJAM2026」を開催する。予選はリアル会場（大阪・東京・熊本）とオンライン会場で実施され、本選は温泉地での開催となる。

予選は8月～10月に全国で実施される。参加募集は5月に開始予定。予選で最優秀賞を受賞した各1チームと、各予選で優秀賞を受賞したチームのうち実行委員会によって選出されたチームが本選に出場できる。

SPAJAM2025のハッカソン風景

SPAJAM2025のプレゼン風景

本選と表彰式は11月に開催予定。詳細は決定次第、随時公式サイトで案内される。

SPAJAM2025出場者の集合写真

SPAJAM2025の表彰式

本戦では豪華賞品が提供される。最優秀賞チームには、ビックテックなどを訪問してプレゼンできるシリコンバレーツアーも用意される。2025年はグーグルやアップル、OpenAIなどを訪問した。

参加者全員に「お楽しみ袋」を配布

本選では豪華賞品を提供

シリコンバレーツアーでのプレゼン

なお、SPAJAM2026ではスポンサーやツール提供企業も募集中。協力企業には、生成AI開発の実践やクリエイターとのつながり、企業同士の提携などを通してイノベーションを創出する機会が提供される。