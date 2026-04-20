¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¤·åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿26ºÐ½÷Í¥¤Ë¡ÈÇ®¤¤»ëÀþ¡É¡Ä¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤¬À¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×
½÷Í¥¤Îº°ÌîºÌ²Æ¤µ¤ó¤¬¡ÖÊ¡ÅçÌÆÇÏ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿(C)Getty Images
¡¡½÷Í¥¤Îº°ÌîºÌ²Æ¤µ¤ó¤¬¡¢JRAÊ¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ÖÊ¡ÅçÌÆÇÏ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG·¡Ë¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥³¥¬¥Í¥Î¥½¥é¤Ëµ³¾è¤·¤¿µÆÂô°ì¼ùµ³¼ê¤é¤Ë¥«¥Ã¥×¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶¥ÇÏ¾ì¤¤¤ë»Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¾Ð´é¤Îº°ÌîºÌ²Æ¤µ¤ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡26ºÐ¤Îº°Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¡ÅçÌÆÇÏ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG·¡ËÍ½ÁÛ¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ø¤ÎÅÐÃÅ¡¢¤½¤·¤ÆÉ½¾´¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¶¥ÁöÇÏ¤Ï¤È¤Æ¤âÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤¬À¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¶¥ÇÏ¾ì¤¤¤ë»Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÌ²Æ¤Á¤ã¤ó¡¢À²¤ì½÷¤Ç¤¹¤Í¤§¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¤·åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï