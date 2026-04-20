演歌歌手の田川寿美が２０日、東京・上野の摩利支天徳大寺で、２２日リリースのデビュー３５周年記念曲「いのち陽炎」のヒット祈願イベントを行った。新曲にちなみ、陽炎を神格化した守護神「摩利支天」をまつっている同所に歌唱奉納した。

近年は歌謡曲路線で走っていたが、デビュー３５周年の節目に自身の原点である演歌楽曲に回帰。新曲「いのち陽炎」は、これまでの恋愛を振り返りながら、新たな愛を感じている女性を陽炎と照らし合わせながら情感たっぷりに歌った一曲だ。

着物姿で歌唱奉納した田川は「今日は違う気持ちです。節目にこちらに来させていただいて、神聖な田川寿美になれた」と笑顔。節目を迎えて「最高に幸せです。育てていただいて今がある。感謝の気持ちでいっぱいです」と頭を下げた。

新曲のビジュアルは、デビュー当時にヘアメークを担当していた美容家でタレントのＩＫＫＯから助言をもらって生み出した。人生初のウィッグ姿でイメージチェンジを果たして「気持ちが変わりますね。どうですか？」と報道陣に逆質問。「お似合いです」という褒め言葉をもらった田川は「いわざるを得ない」と笑いながらも、満足そうな表情を浮かべた。