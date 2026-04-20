【カフェ･ド･クリエ】昨年比1.5倍のミント感が味わえる新作ドリンク「ソルベージュ爽快チョコミント」

カフェ･ド･クリエは、新作ドリンク「ソルベージュ爽快チョコミント」を、2026年4月28日から全国の店舗で発売する。

近年は夏日を記録する時期が年々早まり、春先から暑さを感じる日も増えている。そこで、例年より一足早くチョコミントドリンクを発売することにした。2014年から毎年販売しているチョコミントシリーズの歴史の中で、最も早い発売だという。

【「ソルベージュ爽快チョコミント」の画像はこちら】昨年比1.5倍のミント感を実現した新作チョコミントドリンク

◆「ソルベージュ®爽快チョコミント」

価格:690〜750円(税込)

販売期間:4月28日〜

※店舗によって価格が異なる。

※一部店舗では販売しない。

【昨年比1.5倍のミント感】

今年のチョコミントドリンクは、ミントの配合バランスを調整し、昨年比1.5倍のミント感を実現した。SNSや店舗に寄せられていた“ミントの爽快感”へのニーズに応え、すっきりとした清涼感を感じられる味わいに仕上げている。

【クリエオリジナルの“ミントミルクアイス”】

カフェ･ド･クリエでは、オリジナルのミントミルクアイスを使用している。ミントの爽やかさに加え、ミルクのコクとやさしい甘みを感じられる味わいで、ミントの爽快感が得意でなくても楽しめるようなバランスを追求した。

【パリパリ食感も楽しめるデザートドリンク】

ドリンクの上にはチョコレートをトッピングし、ぱりっとした食感も楽しめる仕様にした。まずはアイス部分をそのまま味わい、その後ドリンクと混ぜながら飲むことで、ミントの爽快感とチョコレートの甘みが広がる味わいを楽しめる。