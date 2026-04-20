【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

オー・ケー・シー（OKC）は、工具「LEGAME（レガーメ）」シリーズの商品を、5月13日より開催される「第64回 静岡ホビーショー」にて展示することを発表した。

「LEGAME」は、模型製作交流会の会員の意見や、プロモデラーの監修によって開発された模型工作用ツールで、幅広いバリエーションで多彩なスジ彫りが可能な「タガネ」、医療用工具技術の応用でシャープな切れ味が特徴な「デザインナイフ」、パーツの端や合わせ目のディテールアップに役立つ「段落ちツール」、面出しや繊細なディテールアップに役立つ「ニードル」、正確な穴あけ作業を可能とする「ドリル」、医療用工具技術の応用で、軽くて手に馴染む「専用ツールグリップ」など、多彩な商品がラインナップしている。

今回同社公式Xにて、本シリーズの商品をイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて展示を行なうことを発表しており、展示場所は青島文化教材社（アオシマ）ブースを予定している。

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