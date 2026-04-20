京都府南丹市で行方不明となっていた安達結希くん（11）の遺体が発見された事件。京都府警は4月16日、父親の安達優季容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。安達容疑者は容疑を認め、殺害についても「衝動的に首を絞めて殺してしまった」と話しているという。

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全国紙社会部記者が解説する。

「安達容疑者は、高校卒業後から働いていた京丹波の工場で結希くんの母親と出会い、昨年12月に結婚。曾祖母、祖母、母親と、結希くんの母親の兄夫婦が暮らす4世代家庭の安達家で同居していました。

安達家は大家族ですが、お互いに助け合って暮らしていたようです。実際、捜索活動には両親以外も参加していましたし、結希くんの通学用カバンを見つけたのは母方の親族。また、捜査関係者によると、安達一家をめぐって家庭内不和などの相談はなかったそうです」

事件が起きた経緯については、まだ判明していないことが多い。"行方不明"が発覚した直後、安達容疑者は警察に対して、「3月23日朝8時ごろ、園部小学校まで車で送り届けた」と説明していた。

「京都府警によれば、行方不明になった3月23日の朝まで結希くんの生存が確認できているが、彼が学校の敷地内に入ったのは確認できなかったとのこと。逮捕前の任意聴取では、安達容疑者が『学校に寄った後、別の場所で殺害した』という趣旨の供述をしていたといいます。

また、府警は、安達容疑者が結希くんの遺体を南丹市内の2か所以上に遺棄したとみている。送迎後、安達容疑者がどんな行動をとっていたのかは、これから明らかになっていくでしょう」（同前）

以前はスクールバスで通学

結希くんの自宅から小学校までは、車で30分ほどかかる距離だ。安達家の近くに住む知人女性は「結希くんは以前、スクールバスで通学していた」と明かす。

「結希くんの家は学区の端っこ。スクールバスが来るのは自ずといちばん最初になります。もちろん結希くんだけを拾うわけではなく、いろんな地区の生徒を順番に回って学校へ向かうので、結希くんはかなり長時間バスに揺られることになる。それと、迎えに来る時間が朝7時台とすごく早いんですよね。

かわいそうに思った家族が『行きだけでもなるべく車で送ってあげよう』となったと聞いています」

また別の地域住民は、沈痛な面持ちでこう話す。

「両親の職場は始業が朝8時半で、学校に送り届けてから向かうのはすごく大変だったと思うけど、普段はお母さんが送り届けることが多かったみたい。でもよりによって、珍しくお父さんが送迎した日に事件になるなんてね……」

前出・全国紙社会部記者が続ける。

「安達容疑者は当日朝に仕事を欠席する連絡を入れていたという話もある。園部小から職場の工場までは車で20分弱かかるので、朝8時に小学校まで送り届けてから出社となると、かなりギリギリです。自宅を出る前に何かトラブルがあった可能性も捨てきれません」

捜査の進展が待たれる──。