USJ、万博で披露したショーがパーク内初登場へ 「サンクス・ラブ・マンス 2026」開催決定【概要あり】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は5月8日から6月21日まで、周りのあらゆる大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」を開催する。
【画像】大阪・関西万博で行われたグリーティング・ショー
「母の日」や「父の日」があり、感謝を伝えるシーズンとして定着しているこの期間、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、ライフスタイルや家族の形、感謝の伝え方に広がりがある今の時代に寄り添い、お母さんやお父さんへの感謝にとどまらず、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝えるための感謝月間として「サンクス・ラブ・マンス」を提唱している。
5年目を迎え、パーク内にグリーティング・ショーが初登場します。地域連携のもと、昨年開催された大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン屋外リボーンステージなどで期間限定のショーを披露していた。
【パーク内での取り組み】
■グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス 〜サンクス・ラブ・マンス〜」
開催日：5月9日（土）・10日（日）、5月16日（土）・17日（日）、5月23日（土）・24日（日）、5月30日（土）・31日（日）、6月6日（土）・6月7日（日）、6月13日（土）・14日（日）、6月20日（土）・21日（日）
開催場所：ステージ 22前
※当日、予告なく開催場所が変更になる場合あり。開催時間はショー・スケジュールを要確認。(来場日の約1週間前より掲載)
■サンクス・ラブ・グリーティング
体験すれば、自然に「ありがとう」を伝えたくなる！パークの仲間たちがあなたの気持ちを後押しする、このイベントだけのスペシャル・グリーティング。
開催場所：エントランス付近やキャノピー下などで実施
サンクス・ラブ・ステッカー
大切な人への感謝の気持ちを届けてくれる、特別なステッカー。今年も新しいデザインにリニューアルして登場！クルーからもらったら、早速好きなところにペタリ！このステッカーを貼っていると、クルーからの声かけや、パークの仲間たちからのかわいいアクションがあるかも…!!
配布場所：クルーにおたずねください
■サンクス・ラブ・カード
ありがとうの気持ちを自然に伝えられるメッセージカード。クルーからカードを受け取ったら、思い浮かんだ大切な人への感謝の気持ちを綴ってみて。
配布場所：クルーにおたずねください
■サンクス・ラブ・フォトプロップス
フォトプロップスを持ったクルーに会えたら、さあ記念撮影！大切な人への「ありがとう」の気持ちを、フォトプロップスで表現しよう！
開催場所：パーク中
■“Thank you”をテーマにしたBGMを聞きながら、大切な人に「ありがとう」を伝えよう！
イベントの期間中、“Thank you”をテーマにしたBGMプレイリストが登場！ 大切な人への「ありがとう」の気持ちを、“Thank you”をテーマにしたBGMに乗せて伝えてみませんか？
開催場所：キャノピー下
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） Walter Lantz Productions LLC
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】大阪・関西万博で行われたグリーティング・ショー
「母の日」や「父の日」があり、感謝を伝えるシーズンとして定着しているこの期間、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、ライフスタイルや家族の形、感謝の伝え方に広がりがある今の時代に寄り添い、お母さんやお父さんへの感謝にとどまらず、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝えるための感謝月間として「サンクス・ラブ・マンス」を提唱している。
【パーク内での取り組み】
■グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス 〜サンクス・ラブ・マンス〜」
開催日：5月9日（土）・10日（日）、5月16日（土）・17日（日）、5月23日（土）・24日（日）、5月30日（土）・31日（日）、6月6日（土）・6月7日（日）、6月13日（土）・14日（日）、6月20日（土）・21日（日）
開催場所：ステージ 22前
※当日、予告なく開催場所が変更になる場合あり。開催時間はショー・スケジュールを要確認。(来場日の約1週間前より掲載)
■サンクス・ラブ・グリーティング
体験すれば、自然に「ありがとう」を伝えたくなる！パークの仲間たちがあなたの気持ちを後押しする、このイベントだけのスペシャル・グリーティング。
開催場所：エントランス付近やキャノピー下などで実施
サンクス・ラブ・ステッカー
大切な人への感謝の気持ちを届けてくれる、特別なステッカー。今年も新しいデザインにリニューアルして登場！クルーからもらったら、早速好きなところにペタリ！このステッカーを貼っていると、クルーからの声かけや、パークの仲間たちからのかわいいアクションがあるかも…!!
配布場所：クルーにおたずねください
■サンクス・ラブ・カード
ありがとうの気持ちを自然に伝えられるメッセージカード。クルーからカードを受け取ったら、思い浮かんだ大切な人への感謝の気持ちを綴ってみて。
配布場所：クルーにおたずねください
■サンクス・ラブ・フォトプロップス
フォトプロップスを持ったクルーに会えたら、さあ記念撮影！大切な人への「ありがとう」の気持ちを、フォトプロップスで表現しよう！
開催場所：パーク中
■“Thank you”をテーマにしたBGMを聞きながら、大切な人に「ありがとう」を伝えよう！
イベントの期間中、“Thank you”をテーマにしたBGMプレイリストが登場！ 大切な人への「ありがとう」の気持ちを、“Thank you”をテーマにしたBGMに乗せて伝えてみませんか？
開催場所：キャノピー下
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） Walter Lantz Productions LLC
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.