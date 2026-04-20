東京・新宿区の質店で起きた強盗未遂事件で逮捕された男3人が、同じ日に葛飾区の質店で強盗をしたとして警視庁に再逮捕されました。

強盗と住居侵入の疑いで再逮捕されたのは、いずれも職業不詳の田島直季容疑者（27）と石澤黎力容疑者（21）、日吉翔也容疑者（21）の3人です。

田島容疑者らは先月10日未明、葛飾区の店舗兼住宅に侵入し、75歳の男性を「金を出せ」などと脅迫したうえ、現金およそ115万円などを奪った疑いがもたれています。

田島容疑者らは、この事件の1時間半前に新宿区・歌舞伎町の質店で起きた強盗未遂事件に関与したとして逮捕されていましたが、その後の捜査で、田島容疑者らが使っていた車が葛飾区の現場でも犯行に使われていたことが判明したということです。

警視庁は、3人の認否を明らかにしていません。

これまでに3人以外にも財津陸被告（24）が新宿区と葛飾区のいずれの事件にも関わったとして逮捕・起訴されているほか、もう1人、事件に関わったとみられる人物がいるとみられています。

警視庁はトクリュウによる犯行とみて、あわせて5人の実行役の背後に指示役がいるとみて調べています。