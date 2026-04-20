声優の高橋広樹が20日、Xを更新。事務所退所を報告した。

高橋は「ご報告 この度、長年に渡り一緒に仕事してきたマネージャーが独立されることになりました。私・高橋広樹も、大変お世話になった株式会社B−Boxを2026年4月20日をもって離れ、今後もそのマネージャーと共にやっていくことにさせて頂きました」と事務所退所を発表した。

続けて「B−Boxに所属させて頂いてから1年2ケ月という短い期間での決断となりましたが、これまで四半世紀以上のあいだ苦楽を共にし、声優『高橋広樹』を創ってきた人間と、やはりまだまだ仕事を積み重ねていきたいと思い至り、このようなご報告をさせて頂く運びとなりました。B−Boxさんには所属以来いろいろとご助力・ご支援を賜りました。言い尽くせないほど感謝の気持ちで一杯です。いつまでもこのご恩を忘れず、ご縁を大切にさせて頂きながら、これからの活動、演技でお返ししていけるよう精進して参ります」と感謝を伝えた。

また「いつも支えて下さっている全ての皆様、本当にありがとうございます。これからも一つ一つのお仕事に真摯に向き合って参ります。変わらぬご支援を頂けましたら幸いです。高橋広樹」とつづった。

高橋の主な出演作は「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」城之内克也、「HUNTER×HUNTER」ヒソカ＝モロウ「ONE PIECE」クイーン等。