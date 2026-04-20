現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第十五回「姉川大合戦」が放送に。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

その最後に流れた第十六回「覚悟の比叡山」の予告が話題になっています。

＊以下第十五回のネタバレを含みます。

＜第十五回のあらすじ＞

信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。

だが、内心では信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）を逃がすため時を稼ごうとするが、市の思いは長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。

そんな中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える。

次回予告

＊以下、NHK公式Youtubeに流れた次回予告より

多くの兵を従え、同じ方向を見据える光秀と藤吉郎。

しかし次の瞬間、光秀はふと視線を逸らす。

「ひとり残らず、なで斬りにするのじゃ」

信長の冷酷な声が響く中、

光秀は目を潤ませ、苦悶の表情を浮かべる。

場面は変わり、藤吉郎の背後には小一郎。

誰かと対峙する二人の眼差しには、ただならぬ緊張感が。

焼き討ちの衝撃

斬られる僧兵。

炎に包まれ、赤く染まる館…。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

燃え盛る建物の中、刀を手に立ち尽くす藤吉郎。

背景には「兄者にできるのか？」という小一郎の問いかけが。

藤吉郎は静かにうつむいている。

画面には「焼き討ちの衝撃」の文字。

「死んでも万丸は手放さん」

「信長〜っ！」

怒りに震える義昭の叫び声が響き渡る。

場面は変わり、「死んでも万丸は手放さん」という姉・ともの強い声。

ともは息子・万丸にやさしく微笑みかけ、やがて二人は強く抱きしめ合う。

画面には「戦国に生きる宿命」という言葉が。

「わしらはもう百姓ではない。侍なんじゃ」という小一郎の声。

涙をにじませる、ともの夫・弥助。

母・なかもまた、悲痛な表情を浮かべる。

ともは両手で口元を押さえ、涙を流す。

長政と市の運命は…

場面は変わり――夜。

長政の背にそっと手を添える市の姿が。

決意の表情を見せる長政。

不安に満ちた表情の市は、いったい何を思うのか――。

それぞれが背負う「宿命」が、いま動き出す。

――――

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。