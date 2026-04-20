俳優の内田理央が自身のInstagramを更新し、友人との沖縄旅行の様子を収めた写真を公開した。

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内田は「お友達と沖縄旅行に行ってきました」「ドラマ頑張ったご褒美旅行 笑」「最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁあああ」と綴り、二泊三日の旅をまとめた30分のVLOGをYouTubeに公開したことも報告。投稿には10枚の写真が並び、それぞれの場面でまったく異なる表情を覗かせている。

まず目を引くのは、青空の下に広がるプールで水面に仰向けに浮かびながら、口を大きく開けて満面の笑みを見せるリラックスショット。続くカットでは同じプールで脱力した様子でぷかりと浮かぶ姿も収められ、開放的な休日の空気がそのまま伝わってくる。

さらに雰囲気を変え、プールサイドに腕をかけサングラスを指先で少し下げながら微笑むクールなショットや、お団子ヘアにまとめて頬杖をつき、ナチュラルメイクで柔らかく微笑む横顔のカットも披露。夕暮れのビーチではボーダーニットにデニム、厚底サンダルを合わせたラフな装いで砂浜に座り込み、遠くを見つめる物憂げな表情も覗かせている。

ラストには友人と2人でアイスクリームを手にしたセルフィーが収められ、ストライプのトップス姿でにっこりと微笑む内田のオフモードな素顔が切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）