札幌市中央区で４月１８日、飲酒運転の車が街路樹などに突っ込み男が逮捕された事故で、ドライブレコーダーが衝突の瞬間を捉えていました。



札幌市中央区の中島公園付近を走る車のドライブレコーダーの映像です。



突然、１台の黒い乗用車が赤信号を無視して道路を横切りました。



乗用車はその後、街路樹などをなぎ倒して止まりました。





事故は１８日午前６時すぎ、札幌市中央区南１０条西３丁目の路上で起きました。現場は地下鉄南北線・中島公園駅の近くの路上で、日中は多くの人が行き交います。

（山岡記者）「車は駅前通りを左折し、歩道に乗り上げました。現場にはタイヤ痕が残っていて、木が折れています」



付近に設置されたカメラからは、乗用車が急ブレーキをかけてハンドルを切り、街路樹に衝突する様子が映っていました。



歩道に通行人がいれば、大きな事故になっていたかもしれません。



乗用車を運転していた２８歳の会社員の男の呼気から、基準値を超えるアルコールが検出されたため、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。



警察によりますと、現場付近では当時、飲酒運転の取り締まりが行われていて、男はパトカーの追跡を受けていたということです。



男は「酒を飲んで運転したことは反省しています」と容疑を認めています。



警察は、乗用車に乗っていた他の人物についても、酒気帯び運転と知りながら同乗した疑いで捜査する予定です。