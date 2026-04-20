お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（50）が18日放送のカンテレ「フットマップ」（土曜後6・30）に出演。自身の告白に共演者が驚く場面があった。

この日、番組ロケは阪神甲子園球場前からスタート。岩尾が「僕はちっちゃい頃、めっちゃ阪神ファンで」と切り出し、「あの有名なバース、岡田、掛布…」と話したところで、ゲスト出演した「チュートリアル」徳井義実は「バックスクリーン3連発」と引き取った。

そして岩尾が「おってん、俺」と打ち明けると、一同は「ええーっ！」とビックリ。口々に「初めて聞いた」「こんな長いこと…」「マジで！？」と驚くと、岩尾は「バックスタンドで見ててん。（あの歴史的瞬間）に、おってん」と自身を指さした。

「こんだけおって後藤、初めて聞いたん！？」という徳井に、徳井の相方・福田充徳も「披露するタイミングあったでしょ」とあ然。しかし岩尾は「印象に残るしゃべり方をしてへんだけで、何回か言うてるで」とポツリ。「それアカンやん」とツッコまれる中、岩尾の相方・後藤輝基は「お前のせいや」と爆笑していた。