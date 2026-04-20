ロックバンド、GLAYのギタリスト、TAKURO（54）が20日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。最近「エゴサーチがしづらくなった」と明かした。

TAKUROはゲストとして紹介されると「皆さんこんにちは。『じゃない方』のTAKUROです。GLAYから来ました」と丁寧にあいさつ。土屋伸之が「じゃない方になっちゃったんですか」と笑うと、「残念ながら。今まで結構シェアを握ってたんだけど、去年12月に陥落しました」と語った。

昨年12月に行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」では、たくろうが優勝。自身と同じ名前の同コンビが優勝し「エゴサーチもしづらくなった。俺の話出てこねえじゃねえかって」と不満げにして笑いを誘った。

TAKUROは土屋とその芸人仲間を自宅に招いて同大会を鑑賞しており、「これを最速で言ったのがTAKUROさんですからね。たくろうが優勝したのを一緒に見た時に、すぐにTAKUROさんが『俺、じゃない方になっちゃった』って」と土屋。TAKUROも「花吹雪みたいにテープが舞ってる間に言ってたね」と笑いながら振り返っていた。