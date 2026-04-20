PSPの映像をテレビにHDMIで接続。「PSP(2000/3000)用HDMIコンバーターV2」が6月中旬に発売
【PSP(2000/3000)用HDMIコンバーターV2】 6月中旬 発売予定 価格：8,778円
※対応解像度：1080p
コロンバスサークルは、周辺機器「PSP(2000/3000)用HDMIコンバーターV2」を6月中旬に発売する。価格は8,778円。
本商品はポータブルゲーム機「PSP」本体に対応した「映像出力変換コンバーター」。対応モデルは「PSP-2000」、「PSP-3000」。PSP本体からの映像出力をHDMIに変換し、テレビはもちろんHDMI端子のあるPCモニターなどでもPSP用ゲームが楽しめる。
そして今回の「V2」では、PSP本体とコンバーター本体との間のケーブルの長さは約80㎝に延長。さらに、コンバーター本体に「通気口」を設け、通気性にも配慮した製品として大きくモデルチェンジされている。
PSP用ゲームを画面いっぱいの大画面で楽しむことが可能になる「フルスクリーン表示機能（1080p)」も搭載している。
#レトロゲーム【新製品発表】- コロンバスサークル公式【いつかのゲームをいつまでも】 (@ColumbusCircleC) April 17, 2026
PSP(2000/3000)用
『HDMIコンバーター V2』
⇒【2026年6月中旬】新発売🎉✨
懐かしの名機「PSP本体」を、現代のテレビに「HDMI出力」で楽しめる、PSP用「HDMIコンバーター(CC-PPHDC-YW)」の後継品が遂に登場！… pic.twitter.com/UfmInfT2MA
※対応解像度：1080p
※本製品にアップコンバート機能は搭載されておりません
※本製品は、全てのゲームでの完全な動作を保証するものではありません。ゲームによっては正しく映像が出力されない場合があります。
※PSP1000本体は非対応です（ゲーム機の仕様によるものです）