【PSP(2000/3000)用HDMIコンバーターV2】 6月中旬 発売予定 価格：8,778円

コロンバスサークルは、周辺機器「PSP(2000/3000)用HDMIコンバーターV2」を6月中旬に発売する。価格は8,778円。

本商品はポータブルゲーム機「PSP」本体に対応した「映像出力変換コンバーター」。対応モデルは「PSP-2000」、「PSP-3000」。PSP本体からの映像出力をHDMIに変換し、テレビはもちろんHDMI端子のあるPCモニターなどでもPSP用ゲームが楽しめる。

そして今回の「V2」では、PSP本体とコンバーター本体との間のケーブルの長さは約80㎝に延長。さらに、コンバーター本体に「通気口」を設け、通気性にも配慮した製品として大きくモデルチェンジされている。

PSP用ゲームを画面いっぱいの大画面で楽しむことが可能になる「フルスクリーン表示機能（1080p)」も搭載している。

※対応解像度：1080p

※本製品にアップコンバート機能は搭載されておりません

※本製品は、全てのゲームでの完全な動作を保証するものではありません。ゲームによっては正しく映像が出力されない場合があります。

※PSP1000本体は非対応です（ゲーム機の仕様によるものです）