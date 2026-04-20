1児の母・森絵梨佳、体調不良明けの小3息子への弁当公開「軽く食べられそう」「夏場にも良さそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】モデルの森絵梨佳が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子に作った弁当を公開した。
【写真】37歳1児のママモデル「アイディアすごい」食欲ない小3息子のためのうどん弁当
森は「本日の小学生弁当」とし、うどんとぶどうが詰められた弁当を公開。「先週体調崩し、食欲がないので、少なめです。たべてくるかなぁ」と説明した。また、宅配の荷物を受け取った際の息子との微笑ましいエピソードも明かしている。
この投稿に、ファンからは「うどんなら軽く食べられそうで良いですね」「愛情が詰まってる」「早く食欲戻りますように」「うどん入れるアイディアすごい」「夏場にも良さそう」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「アイディアすごい」食欲ない小3息子のためのうどん弁当
◆森絵梨佳、体調不良明けの小学生息子に作った弁当公開
森は「本日の小学生弁当」とし、うどんとぶどうが詰められた弁当を公開。「先週体調崩し、食欲がないので、少なめです。たべてくるかなぁ」と説明した。また、宅配の荷物を受け取った際の息子との微笑ましいエピソードも明かしている。
◆森絵梨佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「うどんなら軽く食べられそうで良いですね」「愛情が詰まってる」「早く食欲戻りますように」「うどん入れるアイディアすごい」「夏場にも良さそう」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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