オリックスは２０日、５月４日のロッテ戦（京セラドーム大阪）で、鳥取県の魅力を牛牛牛（ギュギュギュ）っと詰め込んだ「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」を開催すると発表した。

この日の試合は鳥取県がゲームスポンサーで、平井伸治鳥取県知事や県にゆかりのあるゲストが試合前セレモニーに登場。お笑いコンビ・ガンバレルーヤ（まひるが大山町出身）の２人によるセレモニアルピッチ、タレントの上田まりえ（境港市出身）による始球式が実施される。また、県のマスコットキャラクター「トリピー」、ＪＡ全農とっとりの「とりモー」、大山乳業農業協会組合の「カウィー」も駆けつけ、球場を盛り上げる。以下、球団から発表されたコメント。

ガンバレルーヤ「京セラドーム大阪でセレモニアルピッチを努めさせていただけると聞いて、モーレツうれしかったです！ 当日はボールをギュッと握って、全力投球＆全力キャッチで頑張ります！ ５月４日は“牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー。京セラで一緒にモーり上がりましょう！」

上田まりえ「野球と結婚して“野球まりえ”になりたいと願い続けている私にとって、始球式は夢のひとつでした。かなえてくださるオリックス・バファローズの皆様、故郷鳥取県の皆様、ありがとうございます。鳥取への愛と野球への愛をギュギュギュっと込めて投げます！ また、『牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー』を通して、大好きな野球ファンの皆様に私の大好きな鳥取を知ってもらう機会になれば、これほど幸せなことはありません」