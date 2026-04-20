俳優石原良純（64）が20日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。連続出塁記録を51試合とし、ベーブ・ルースと並んだドジャース大谷翔平投手（31）について、「神に近づいてきている」と絶賛した。

大谷は19日（日本時間20日）に行われたロッキーズ戦に「1番DH」で出場し、第2打席で適時二塁打を放って連続出塁記録を51試合として、ベーブ・ルースが1923年に記録した自己最長に並んだ。

番組では、ドジャースのこの日の試合を速報で報じ、記録についても言及。MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一は「（大谷が）ベーブ・ルースと並んだというのは、いっぱいあるじゃないですか。でも全部更新してきたから、久しぶりにこういう言い方を聞いた」と口にした。

すると良純は「でも、目指すはテッド・ウィリアムズ。『打撃の神様』。川上哲治じゃないんですね」と述べ、1949年（昭24）にテッド・ウィリアムズが達成したメジャーの連続出塁記録の84試合に言及し、大谷にさらなる期待を示した。

これに羽鳥は、日本では川上哲治さんも「打撃の神様」と呼ばれていることを念頭に、「『野球の神様』と『打撃の神様』って、どっちが偉いんですかね」と良純に問うた。究極の質問でもあり、良純は「でも、（大谷は）神に近づいていっていますね」と大谷に話を移して期待を示し、羽鳥も「あと30試合。でも、いけそうですね」と、「打撃の神様」を超えることへの強い期待を口にした。