○経済統計・イベントなど

１５：００　英・失業率
１５：００　英・失業保険申請件数
１８：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００　ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０　米・小売売上高
２３：００　米・企業在庫
２３：００　米・住宅販売保留指数
２３：００　米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長候補の公聴会
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：ブロンコＢ<3091>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>
※東証グロース上場：バトンズ<554A>
※海外企業決算発表：ユナイテッドヘルス・グループほか

出所：MINKABU PRESS