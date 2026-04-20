「準決勝まで勝ち上がれば…」神戸に立ちはだかる“難敵”、大会連覇を狙うアル・アハリの指揮官が宣言「最高のパフォーマンスを見せる」【ACLE】
ヴィッセル神戸は現地４月20日、サウジアラビアで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準決勝で、地元の強豪アル・アハリ・サウジとキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで対戦する。
中東メディア『アル・バヤン』によると、アル・アハリ・サウジのマティアス・ヤイスレ監督は前日会見で次のように語った。
「非常に強固な守備が必要で、同時に攻撃力も求められる。準決勝まで勝ち上がれば、すべての相手が非常に強い。持てる武器をすべてピッチで発揮しなければならないし、最高のパフォーマンスを見せるつもりだ。それでこそ決勝進出のチャンスが生まれる」
準々決勝では、サウジアラビア代表の主力DFアリ・マジュラシが退場となり、今試合は出場停止。指揮官は代役については明言を避けたが、チームの経験値を強調した。
「昨年も困難な状況があり、接戦が続いた。今年も変わらない。このような大会では決して簡単にはならない。負傷者など、ピッチ外でも難しさがあったが、それがこのシーズンを特別なものにしている。昨年は選手が揃っていたが、今年も自信を持って進み、もう一度タイトルを獲りたい」
大会連覇を狙うアル・アハリ・サウジは、アルジェリア代表のリヤド・マフレズ、コートジボワール代表のフランク・ケシエらタレントを揃える。強敵相手に神戸がどんな戦いを見せるか。試合は日本時間21日の１時15分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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中東メディア『アル・バヤン』によると、アル・アハリ・サウジのマティアス・ヤイスレ監督は前日会見で次のように語った。
「非常に強固な守備が必要で、同時に攻撃力も求められる。準決勝まで勝ち上がれば、すべての相手が非常に強い。持てる武器をすべてピッチで発揮しなければならないし、最高のパフォーマンスを見せるつもりだ。それでこそ決勝進出のチャンスが生まれる」
準々決勝では、サウジアラビア代表の主力DFアリ・マジュラシが退場となり、今試合は出場停止。指揮官は代役については明言を避けたが、チームの経験値を強調した。
大会連覇を狙うアル・アハリ・サウジは、アルジェリア代表のリヤド・マフレズ、コートジボワール代表のフランク・ケシエらタレントを揃える。強敵相手に神戸がどんな戦いを見せるか。試合は日本時間21日の１時15分キックオフ予定だ。
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