―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月16日から17日の決算発表を経て20日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3083> スターシーズ 　東Ｓ 　 -13.89 　　4/17　本決算　　　414.29
<4929> アジュバン 　　東Ｓ　　 -3.83 　　4/17　本決算　　　-74.00
<2411> ゲンダイ 　　　東Ｓ　　 -0.42 　　4/17　本決算　　　 17.65

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした20日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

株探ニュース