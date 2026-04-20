チエル <3933> [東証Ｓ] が4月20日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の7.5億円→8.7億円(前の期は6.6億円)に16.0％上方修正し、増益率が13.5％増→31.6％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.5億円→4.7億円(前年同期は4.3億円)に33.9％増額し、一転して9.5％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

GIGAスクール第2期の需要取込みが堅調に推移し、営業利益から当期純利益まで前回予想を上回る見通しとなりました。一方、売上高については、事業の成長による増収要因があったものの、一部取引における収益認識の総額表示から純額表示への変更に伴う減少分と相殺された結果、前回発表予想から変更はありません。