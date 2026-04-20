胎内市は、飯豊連峰の足ノ松尾根登山道について今年の登山シーズン中 閉鎖すると発表しました。



閉鎖されるのは、足ノ松尾根登山口から大石山分岐までの区間で、期間は6月1日から11月30日までです。登山口と大石山分岐の両側にバリケードが設置されます。閉鎖期間中は、地元猟友会がパトロールをして登山道にクマの痕跡があるかなどを調査する予定です。この調査結果を踏まえ、関係機関や登山団体などと協議したうえで、2027年度以降の再解放の可否を判断するということです。



飯豊連峰では2025年11月、新潟市在住の50歳代の男性が死亡しているが見つかりました。遺体には顔や首に引っかき傷や噛まれたような痕があったことなどから、クマによる被害の可能性が高いとされています。現場付近で目撃されていたクマは、現在も捕獲されていません。



胎内市によりますと、専門家の分析ではこのクマが今後も人に対して攻撃的な行動を取るおそれがあり、春以降も同じエリアで活動する可能性が指摘されているということです。