20日の天気は、東日本と北日本を中心に晴れて、各地で初夏の陽気となりました。これまでの一日の天気を振り返ります。

■日本海側で今年初の夏日に

20日(月)は東日本、北日本を中心に晴れて、気温が上がりました。特にフェーン現象の影響で、日本海側では午前中から25℃以上の夏日になった所もありました。

午後3時までの最高気温は、石川県の小松で28.6℃、新潟県の魚沼市小出で28.2℃、長野県の飯山で27.9℃、鳥取県の境港で27.5℃、京都府の福知山で27.3℃などとなっています。

【20日の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感

札幌 15.7℃（5月上旬）

秋田 25.9℃（7月上旬）

仙台 17.4℃（4月下旬）

新潟 25.1℃（6月下旬）★今年初の夏日

金沢 26.4℃（6月下旬）★今年初の夏日

東京 24.7℃（5月下旬）

名古屋25.3℃（5月下旬）

大阪 25.5℃（5月下旬）

鳥取 26.9℃（6月中旬）★今年初の夏日

福岡 24.1℃（5月中旬）

20日(月)は南風が山を越えて吹きおりた日本海側で気温が上がりましたが、21日(火)は風向きが西寄りに変わりそうです。このため21日(火)は西風が山越え気流となる関東や静岡などで気温が上がりそうです。21日(火)の最高気温は静岡29℃、東京26℃の予想です。

■20日は「穀雨」 西日本で雨降り出す

20日(月)から二十四節気のひとつ「穀雨」に入りました。穀物を育てる恵みの雨が降る頃で、春の雨により地上にある食物に水分と栄養がため込まれるため、田植えや種まきに適した時期とされます。

穀雨の終わる頃には、皆さんも聞いたことがあるでしょう、「八十八夜」があります。八十八夜はお茶の最盛期で新茶の季節で、八十八夜に摘み取られた新茶を飲めば無病息災で過ごせるという言い伝えがあります。2026年の穀雨は4月20日〜5月4日までで、5月5日からはいよいよ「立夏」＝暦の上では夏がはじまります。

さて、そんな20日(月)は西日本で雨の降っている所があります。九州や四国では午前中から雲が多く、所々で雨が降りましたが、このあと夕方には大阪、夜には広島や松江でも雨が降る見込みです。西日本の雨は21日(火)の朝にはほとんどやんで、次第に晴れ間が戻りそうです。ただ、雨あがりは黄砂が予想されます。21日(火)はせっかく日差しが戻りますが、洗濯物の外干しは控えた方がいいかもしれません。

■あす21日の午前中は東・北日本で急な雨

21日(火)の朝は東海〜北日本で曇りや雨となりそうです。早朝は北陸から北日本の日本海側を中心に雨が降り、雨脚の強まる所もあるでしょう。東海や関東など太平洋側も昼前にかけて一時的に雨が降る予想です。

■21日〜22日は広い範囲に黄砂が飛来

21日(火)〜22日(水)にかけては北日本から西日本の広い範囲に黄砂が飛来する予想です。車や洗濯物に汚れが付着することがありますので、洗濯物の外干しを控えるなど対策をしておくと安心です。呼吸器や循環器にかかわる疾患をお持ちの方は、症状の悪化にご注意ください。屋外での運動・外出を控えたり、外出時はマスクを着用しておいたり、対策をしておきましょう。また、視程が5キロメートル未満になった場合は飛行機の運航にも影響する場合があります。

黄砂はほぼ年間を通して日本列島に飛来していますが、3月から5月にピークを迎えます。今の時期は特に、環境省や気象庁のホームページで、黄砂の飛来状況・予測をこまめに確認しておきましょう。