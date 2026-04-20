◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)

ドジャース・佐々木朗希投手がロッキーズ戦に先発し、5回途中3失点で今季初勝利とはならず。試合後、投球内容を振り返りました。

今季4試合目の登板は3回までテンポの良いピッチングを披露し、2被安打、わずか26球という投球で無失点に。序盤は「1巡目は早いカウントで打ってもらった」と相手打線の早打ちにも助けられたと話します。

「2巡目は変化球を入れながら」と攻め方を変えましたが、4回は2本のヒットと2与四死球で1失点。5回には先頭にソロHRを被弾するなど3連打を浴び2失点すると、さらにピンチを招き同点の場面で降板しました。

佐々木投手はこの日の投球について、「球数少なくイニングを積み重ねたので、途中までの内容だったらもっとイニングを投げられた」と4回以降の内容を反省。「3点取ってもらっていたのでリードを守り切った状態で降りるべきだった」と5回に追いつかれたことを悔やみました。

5回の被弾には「試合を通してカウントを悪くする場面が多かったので、そのつけが回ってきたのかなと」と振り返りました。