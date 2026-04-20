神戸市が設置するプロオーケストラ「市室内管弦楽団」が、解散の危機に立たされている。

市は集客力の低さや補助金頼みの運営を問題視し、２０２８年度以降の補助金を打ち切る方針を決めたためだ。楽団は集客力を高め、市に再考を促したいとする。（神戸総局 青木さやか、村越洋平）

◆告知だけでなく人柄も紹介

〈楽団メンバー目線の動画や舞台裏の様子などをどんどん発信していきます〉。４月１日、楽団のインスタグラムが刷新された。

従来は演奏会の告知が中心だったが、「団員の人柄や顔をもっと知ってもらいたい」と、演奏中とのギャップを楽しめる動画などを週１回程度のペースで投稿していきたいという。

楽団は集客が課題だ。運営する神戸市民文化振興財団や市によると、活動拠点とする神戸文化ホールの大ホール（約２０００席）で開く年５回の定期演奏会の来場者は平均約５５０人。運営費に占めるチケット収入の割合は１〜２割程度で、多くを市の補助金で賄ってきた。２４年度の補助金は約８９００万円で、依存率は７割近くになっている。

市は昨年１１月、財団に改善計画の提出を求めた。財団は昨年１２月、収支構造の改善などを盛り込んだ計画を出したが、市は「内容が不十分だ」と判断。補助金を打ち切る方針を決め、今年１月に財団に通告した。

◆自治体が支援金

プロオーケストラでは、演奏収入と企業からの支援金を２本柱とするのが一般的だ。日本オーケストラ連盟の２４年度の実績によると、加盟する４０団体で両収入が収入全体に占める割合は、平均６６％に上っている。

一方で、自治体からの支援金も運営には欠かせず、２４年度は２７団体が受け取っていた。特に公営オーケストラでは、自治体からの支援金のウェートが高いのが実情だ。東京都交響楽団が１０億２０００万円（収入全体の５５％）、京都市交響楽団が８億８０００万円（同６５％）など、１３団体が１億円以上だった。

公営オケの中には補助金を打ち切られ、民営化したケースもある。大阪府営の大阪センチュリー交響楽団（現・日本センチュリー交響楽団）は、０８年に就任した橋下徹知事（当時）の行財政改革で４億円以上あった補助金が減らされ続け、１１年にはゼロになった。

しかし、市民からの寄付などの後押しもあり、運営形態を公益財団法人に切り替えて１１年に再スタート。公演回数を増やすなどの努力を重ね、２４年度は収入全体の７７％を演奏収入でまかなっている。

◆「可能性もゼロではない」

神戸市室内管弦楽団は、存続に向けた取り組みを進めている。

３月半ばには、２６人いる楽団員のほとんどが加わる形で「有志の会」を結成。近く補助金の継続を求める署名運動をするほか、街中で演奏して市民に音楽に触れてもらう企画も始める予定だ。バイオリニストの西尾恵子さん（５２）は「自ら出かけて行って、音楽を聴いてもらう活動が不足していた反省もある。これを機に、街の人に楽団の良さを知ってもらいたい」と話した。

財団は、５、６月の定期演奏会の集客実績を踏まえ、市に打ち切り見直しを求めることを検討する。夏頃には存廃の最終判断をする考えだ。市幹部は「楽団が努力しているのは伝わってきている。より良い改善計画を出してくれれば、補助金を継続する可能性もゼロではない」とする。

大田美佐子・神戸大教授（音楽学）は「突然すぎる補助金カット方針や改善要求に楽団側は対応できないだろう。長年、育ててきた文化を台無しにし、分断を生むことにもつながりかねず、時間をかけて議論すべき問題だ」と話した。

励ましの声１００件

神戸市室内管弦楽団は、１９８１年に「神戸室内合奏団」として市が創設した。２０１８年にホルン奏者らが加わり、現在の名称に変更。２１年から、市出身の世界的指揮者でチェロ奏者の鈴木秀美さん（６８）が音楽監督を務める。

市などによると、政令市を拠点とする楽団のうち、公営は神戸と京都市交響楽団のみ。神戸には神戸市混声合唱団もあり、プロのオケと合唱団、ホールを持つ唯一の自治体とＰＲする。

「神戸に必要な団体」「ピンチはチャンス」……。神戸市室内管弦楽団には補助金の打ち切り方針が明らかになって以降、１００件近い励ましが寄せられているという。神戸市東灘区の男性（７９）は「今の小編成の良さをどう生かせるかという観点で市は見てほしいし、楽団員も何とか踏ん張ってもらえれば」とエールを送る。