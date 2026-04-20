スペイン５部レガネスＢでプレーするＭＦ中井卓大（２２）が、自身のインスタグラムで復帰を報告した。

１―１で引き分けた１９日のモストレス戦に途中出場した後、「（昨年）１２月に右膝の半月板の手術をして、今日やっと試合に復帰することができました！！ ここまで支えてくれた方々に本当に感謝してます」とつづった。

中井はスペイン１部レアル・マドリードの下部組織でＢチームのカスティージャまで昇格したシーズン後、下位カテゴリークラブへのレンタル移籍を繰り返し、昨季限りで退団。今季から現所属クラブで入りしていた。

復帰後は巻き返しが期待される。本人は「シーズンも残り少ないですが、最後まで全力で頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。

昨年１２月にスペイン紙「マルカ」で掲載されたインタビューで、将来について「夢の一つは（欧州）チャンピオンズリーグに出場し、ＭＶＰトロフィーを獲得すること。それにＡ代表でプレーしたいし、Ｗ杯に出場できれば最高。４０歳までプレーして皆の応援に応えたい」と語っていた。