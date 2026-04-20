天皇皇后両陛下主催が主催する春の園遊会が17日、赤坂御苑で開かれ、五輪で活躍した三浦璃来選手や村瀬心椛選手、王貞治さん、野沢雅子さんら約1400人が出席した。村瀬選手が落としたマイクを雅子さまが拾ってつけ直されたり、愛子さまが同い年の三浦選手に「勝手ながら親近感」とお声がけになったりと、おもてなしのお心が随所に光った。

女性皇族方は今回、洋装でお出ましに。ファッションライターの味澤彩子さんに、おもてなしの装いを解説してもらった。

雅子さまは春空のようなスカイブルーのお召し物をお選びになった。

「ジャケットは、アシンメトリーな合わせでモダンな印象があります。スカートは立体的なマーメイドシルエット、パンプスはバイカラーですが、見る角度で印象が変わるデザインを選ばれたのかもしれません。お帽子には縁起の良い、輪が上を向いたリボンがあしらわれ、洗練された装いです」（前出・味澤さん）

愛子さまは、お好きな桜色より青みのある、大人っぽいラベンダーをお選びに。

「ワントーンでもメリハリを演出できるシャンタン素材に、襟元とお帽子だけにレースがあしらわれたデザインは、雅子さまとリンクしているかのようです。短めのテーラードジャケットにフレアスカートは愛子さまの定番ですが、お袖はパフスリーブ、変形のブルトンハットのようなお帽子で新鮮さも」（前出・味澤さん）

佳子さまの鮮やかな赤いレースのワンピースは、以前にも何度かお召しになっていた。

「お召し物を大事に着回しながら小物で変化をつけられるのが佳子さま流。ベージュのパンプス、クラッチバッグで淡い抜け感や色味を足しながら、美智子さまを連想させる、見事なコサージュがあしらわれたフラットなお帽子で園遊会にふさわしい優美な雰囲気を演出されていました」（前出・味澤さん）