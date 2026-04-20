今日も今日とておねだりに成功した猫さんは、甘やかされて幸せいっぱい！微笑ましいおやつ待ちの光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「ほんまにかわいすぎて草」「世界はミケのもの」「こんなかわいい子にねだられたらいくらでもあげちゃう」といったコメントが寄せられました。

【動画：おやつをもらえることになった『三毛猫』…待っているときの様子が尊すぎる】

おやつをもらえることになって…

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、三毛猫の女の子「ミケ」ちゃんがおやつ待ちをしていたある日の光景です。

「だいたい思い通りにことが運ぶ」という、愛され猫のミケちゃん。この日もおやつのおねだりに成功したようで、お母様が準備を始めると、足元に大人しく座っていたミケちゃんもそわそわと動き出したのだといいます。

可愛すぎる待ち姿

一度お母様をチラっと見上げたミケちゃんは、飼い主さんの方へ歩きつつ後ろ足を伸ばすと、くるりと回って再びお母様のもとへ。魅力的な鍵しっぽもピコンと立ち、控えめながらも嬉しさを隠しきれない様子だったといいます。

そのままお母様の後ろに座り込み、そっと見守る体勢に入ったというミケちゃん。普通は待ちきれずに大騒ぎしそうなものですが、ちゃんともらえると確信しているからこその落ち着きなのでしょう。愛情がたっぷりと詰まっているであろうふっくらボディでちょこんと座る姿も、お母様を見つめる期待に満ちた眼差しも、なんとも愛くるしいです。

ミケちゃんの思い通りに！

そうして、とってもお利口さんに待っていたミケちゃんですが…。お皿に移す際におやつが2個ほど落ちてしまったそうで、ミケちゃんは素早く駆けつけてパクリ。即反応する姿はさすがというか、まだ落ちていないかとキョロキョロと見回す姿に、思わず笑ってしまいます。

その後、待ちに待ったおやつをもらえましたが、実はまだご飯皿にはご飯が残ったままだったそう。ミケちゃんの可愛さの前では、ご家族が甘やかしてしまうのも仕方がないのかもしれませんね。

投稿には「甘やかされるために生まれてきた生命体ミケ笑」「お母さんを見上げるミケちゃんが…何と愛おしいことか」「ミケニャンクラスになると…果報は寝て待ってたら上から降ってくるんですねw」「これからもずっとミケの思い通りにことが運ぶ世界であってほしい」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ミケちゃんと飼い主さん一家の日常の様子が投稿されています。ご家族にたっくさんの愛情を注がれてのびのびと過ごすミケちゃんの可愛い姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。