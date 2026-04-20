ハスキー犬から離れようとしない子猫の姿が可愛いと話題です。動画には「皆可愛くて癒される」「そばにいたいのですね！」等のコメントが寄せられ39万回以上再生されているようです。

【動画：散歩に行こうと思ったら…ハスキー犬のそばから『全然離れない子猫』が可愛すぎる】

ハスキー犬が大好きな子猫

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」に投稿されたのは、ハスキー犬のことが大好きな子猫の姿です。ハスキー犬のはっちゃんを朝の散歩に連れて行こうとしていたという飼い主さん。

しかし子猫のじゅんちゃんは、はっちゃんが大好きでそばを離れようとしなかったといいます。じゅんちゃんは、はっちゃんのことをつついたり耳を舐めたりと無邪気にじゃれついていたそう。

はっちゃんを散歩に連れて行こうとすると…

ようやくじゅんちゃんが一人でくつろぎ始めたところで、飼い主さんはハスキー犬のはっちゃんとトイプードルのきゅうちゃんを散歩に連れていくことに。

すると、じゅんちゃんは飼い主さんの前にやってきて、まるで「行かないで！」というように鳴いてきたといいます。お留守番させるのがかわいそうな気持ちになりつつも、飼い主さんはわんちゃん2匹を連れて散歩に出かけたそうです。

またはっちゃんのそばへ

散歩から帰ってくると、子猫のじゅんちゃんはとっても嬉しそうにお出迎えしてくれたそう。そして、ふたたびはっちゃんのそばから離れなくなってしまったといいます。

ハスキー犬のはっちゃんのことが好きすぎる子猫のじゅんちゃんの姿が可愛くて微笑ましい投稿となっていました。

ご紹介した投稿は39万回以上再生され「皆可愛くて癒される」「そばにいたいのですね！」等のコメントが寄せられ、ハスキー犬のことが大好きな子猫の姿に思わずきゅんとする人が続出していたようです。

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」では、犬と猫が仲良く暮らす日常が投稿されています。ハスキーのはっちゃんと猫のじゅんちゃんの仲良しぶりに注目が集まっているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。