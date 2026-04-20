近畿地方では、明日21日〜22日(水)にかけて黄砂が飛来する可能性があり、洗濯物や車の汚れに注意が必要です。 23日(木)は広い範囲で雨となり、日中はヒンヤリと感じられるでしょう。ゴールデンウィークが近づいてきましたが、前半(29日〜5月3日)は傘の出番が多くなる予想です。屋外のレジャーを予定している方はこまめに天気予報を確認しておくとよいでしょう。

明日21日〜22日(水)は黄砂が飛来 洗濯物は室内干しが安心

近畿地方では、今夜(20日)にかけて所々で雨が降り、明日21日の未明〜明け方は前線の通過により広い範囲で雨が降る見込みです。

この雨のあと、22日(水)にかけては日本列島に黄砂が飛来するでしょう。

近畿地方でも、洗濯物や車に黄砂が付着する可能性があります。 明日21日と22日(水)は日差しの届く時間がありますが、洗濯物は室内干しのほうが安心です。

また、黄砂の影響で花粉症などのアレルギー症状が出やすくなるおそれがあります。ヒノキ花粉の飛散はピークを過ぎて減少してきていますが、花粉症の方は油断せず、対策をしておきましょう。

23日(木)はまとまった雨に 日中はヒンヤリで上着必須

23日(木)は、前線を伴った低気圧が西日本付近を東へ進む見込みです。

近畿地方では朝の通勤・通学の時間帯から広く雨が降り、日中を中心に本降りとなったり、雨脚が強まったりする所があるでしょう。沿岸部では風が強まる可能性もあります。

朝の気温は高めですが、日中は16℃前後までしか上がらず、ヒンヤリと感じられそうです。羽織るものを忘れずにお持ちください。



24日(金)の朝には雨のやむ所が多いでしょう。

25日(土)と26日(日)は大体晴れる見込みです。黄砂は雨で洗い流され、土日は洗濯日和・お出かけ日和となりそうです。

ゴールデンウィーク前半(29日〜5月3日)は傘の出番が増えそう

ゴールデンウィークが近づいてきましたが、前半は傘の出番が多くなるでしょう。

29日(水・昭和の日)は、晴れ間が広がる見込みです。

30日(木)から5月3日(日・憲法記念日)にかけては、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降るタイミングがあるでしょう。

ゴールデンウィーク前半に屋外のレジャーを予定している方は、こまめに天気予報を確認しておくとよさそうです。

雨でも気温は高めで、寒さを感じることはないでしょう。